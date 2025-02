Regno Unito: inflazione raggiunge il 3% a gennaio

L’inflazione nel Regno Unito ha registrato un incremento a gennaio, toccando il 3% a causa di una serie di fattori, tra cui l’aumento del costo del cibo, i prezzi dei biglietti aerei e l’imposizione dell’IVA sulle tasse scolastiche private. Questo dato ha superato le previsioni degli analisti che si aspettavano un’inflazione del 2,8%.

La situazione potrebbe portare la Bank of England a procedere con cautela nel considerare eventuali tagli ai tassi di interesse. L’istituto è infatti preoccupato per gli “effetti a catena” che potrebbero mantenere le pressioni sottostanti elevate per un periodo prolungato.

Si prevede che l’inflazione continui a crescere nei prossimi mesi, raggiungendo il 3,7% nel terzo trimestre dell’anno, principalmente a causa dell’incremento dei costi energetici. Altri aumenti sono attesi verso la fine dell’anno, stimolati principalmente dalle bollette energetiche.