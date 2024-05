Regno Unito: disoccupazione aumenta al 4,3%

La disoccupazione del Regno Unito ha registrato un incremento per il terzo mese consecutivo, raggiungendo il 4,3% nel trimestre terminato a marzo (il livello più alto dall’estate scorsa).

Secondo i dati dell’Office for National Statistics, la crescita salariale (esclusi i bonus) è rimasta al 6%, in linea con le previsioni della Bank of England (BOE) ma superiore al 5,9% stimato dagli economisti in un sondaggio di Bloomberg.

Questi dati suggeriscono che il mercato del lavoro si sta muovendo nella direzione giusta per la BOE. La banca centrale ha segnalato la scorsa settimana la possibilità di ridurre i tassi di interesse già a partire da giugno, a condizione che le pressioni inflazionistiche continuino a diminuire. Il numero di persone occupate è diminuito di 178.000 unità.

Sebbene le cifre della prossima settimana dovrebbero mostrare un’inflazione vicina al target del 2% in aprile, i funzionari devono valutare se questa possa essere mantenuta su tali livelli. Lo scenario potrebbe essere complicato da un aumento del salario minimo di quasi il 10% in aprile.

I mercati attualmente valutano le probabilità di un taglio a giugno intorno al 50%.