Reddit fissa l’Ipo a 34 dollari, oggi il debutto in borsa

Il social media Reddit, entra in una nuova fase di società pubblica con un valore di mercato di 6,4 miliardi di dollari in seguito all’Ipo (Initial Public Offering) della piattaforma. Si tratta della più grande quotazione di una piattaforma social e il prezzo delle azioni sono stati valutati a 34 dollari per azione. Il prezzo, annunciato nella serata di ieri è nella fascia alta della forchetta del target fissato dai banchieri d’investimento di Reddit. Le negoziazioni delle azioni di Reddit inizieranno oggi alla Borsa di New York con il ticker “RDDT”.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Mondo inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Reddit, oggi la quotazione in borsa

Il valore di mercato della società pari a 6,4 miliardi di dollari annunciato ieri porta la valutazione di Reddit ben al di sotto dei 10 miliardi di dollari ricevuti durante la sua ultima raccolta fondi privata nel 2021.

Sulla base del numero di azioni in circolazione immediatamente dopo l’IPO, il prezzo implica una capitalizzazione di mercato di 5,4 miliardi di dollari. Includendo le opzioni che potrebbero essere esercitate, il valore raggiunge i 6,4 miliardi di dollari.

Il prezzo nella fascia alta della forchetta è indubbiamente un voto di fiducia nelle prospettive della piattaforma social. In totale l’IPO ha raccolto 519 milioni di dollari per Reddit e altri 229 milioni di dollari per gli azionisti esistenti che hanno venduto azioni durante il roadshow. Circa 2 milioni delle sue quote sono state assegnate anche agli utenti fedeli, conosciuti come “redditors” e ai moderatori del sito.

Secondo fonti anonime citate da Reuters la domanda di sottoscrizione è stata quattro-cinque volte superiore all’offerta.

Ma alcuni investitori hanno espresso preoccupazione per la qualità degli ordini che hanno incrementato la domanda di operazioni, equiparandola a un portafoglio di livello “B”. Per migliorare la qualità di chi acquista le azioni e a quale prezzo, i banchieri possono in genere scegliere di distribuire più azioni ai gestori patrimoniali che desiderano possedere la società invece di “capovolgere” la loro allocazione per un rapido profitto.

Le mosse per spingere le pubblicità

In vista dell’IPO, Reddit ha rafforzato le proprie politiche di moderazione sulla piattaforma, un tempo permissive, al fine di sviluppare la propria attività pubblicitaria, che ha rappresentato la maggior parte degli 804 milioni di dollari di vendite lo scorso anno. Reddit non ha mai realizzato un profitto annuale. Secondo i documenti normativi, nel 2023 ha registrato una perdita di 91 milioni di dollari. Durante il roadshow, Reddit ha dichiarato di voler diversificare i propri ricavi, ad esempio aggiungendo funzionalità di e-commerce e vendendo i propri dati alle società di intelligenza artificiale.