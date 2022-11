Rally borsa di Hong Kong, vola fin oltre +4% in attesa briefing Covid in Cina

Rally per la borsa di Hong Kong, con l’indice Hang Seng che vola fin oltre il 4% in attesa della conferenza stampa sulle misure anti-Covid indetta dal Consiglio di Stato cinese.

La speranza è che, a seguito delle proteste dilagate in tutta la Cina, il governo di Pechino possa allentare alcune restrizioni e misure di lockdown che continua a perseguire nell’ambito della sua politica Zero Covid.

A sostenere il sentiment sui mercati è anche il fatto che, per la prima volta in più di una settimana, i nuovi casi di Covid in Cina sono scesi.

Boom di buy sui titoli hi-tech della borsa di Hong Kong, con il sottoindice di riferimento che mette a segno un rally superiore a +6%. L’indice Hang Seng ora avanza del 3,5%, limando i guadagni.

La borsa di Shanghai sale di oltre il 2%, Seoul +0,94%, Sidney +0,33%. L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso invece in ribasso dello 0,42%.