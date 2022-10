Puntare con un unico strumento sulla solidità finanziaria (e non sull’andamento di borsa) di 10 grandi imprese italiane

Societe Generale (SG) ha quotato sul segmento EuroTLX di Borsa Italiana un nuovo certificato di tipo Credit Linked legato ad un paniere di 10 grandi gruppi del Belpaese che prevede un premio annuo condizionato ad un tasso del 4,75% lordo. Il certificato quota attualmente sotto la pari di oltre 4 punti percentuali, offrendo un extra-rendimento interessante in fase di acquisto.

I Credit Linked Certificate (CLC) sono strumenti finanziari che consentono agli investitori di prendere posizione sul mercato del credito (e non su quello azionario) e in particolare, sul merito creditizio di una o più società.

Funzionamento

Il nuovo certificato Credit Linked di SG (ISIN: XS2394979269, ha una scadenza di poco meno di 5 anni (luglio 2027) e prevede il pagamento con frequenza annuale di un premio condizionato lordo ad un tasso pari al 4,75% e di un importo finale di liquidazione a scadenza. Nei CLC l’ammontare effettivo dei premi periodici e dell’importo di liquidazione finale dipenderà dal verificarsi o meno di un Evento di Credito sulle società sottostanti durante la vita del prodotto e nel caso peggiore in cui tutte e 10 le società dovessero subire un Evento di credito questi importi potrebbero annullarsi.

Per “Eventi di credito” si intendono tutti quelli eventi avversi che potrebbero compromettere la capacità di una determinata società sottostante di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento. Negli anni l’associazione internazionale ISDA (International Swaps Derivatives Association) ha realizzato un processo di standardizzazione delle definizioni degli eventi di credito. La lista esaustiva degli eventi di credito che si applica per questa emissione è riportata nelle Condizioni Definitive (Final Terms) del prodotto e può essere riassunta nei seguenti 4 eventi: la bancarotta, la ristrutturazione del debito, il mancato pagamento sul debito, e, solo per le società finanziarie, l’intervento di un’autorità competente.

Focus Italia

Nella tabella sono riportate le società su cui è costruito il nuovo certificato Credit Linked di Societe Generale. Si tratta di società ad alta capitalizzazione italiane che fanno parte dell’indice Ftse Mib e che hanno rischi di credito relativamente contenuti secondo la valutazione delle agenzie di rating Moody’s e S&P.

A titolo comparativo, ad oggi il rating della Repubblica Italiana è BBB da S&P e Baa3 da Moody’s.

Potenziali scenari su premi e rimborso

Se non si verifica alcun Evento di Credito sulle società del paniere, allora il prodotto corrisponderà i premi annui periodici al tasso del 4,75% e a scadenza pagherà un importo pari al valore Nominale iniziale (1.000 €).

Se al contrario si verifica un Evento di Credito su una o più società del basket, l’importo dei premi successivi al verificarsi di tale/i evento/i e l’importo di liquidazione a scadenza saranno ridotti proporzionalmente al peso delle società del paniere oggetto di un evento di Credito (10% per ciascuna società), con conseguente perdita parziale o totale del capitale investito. Ad esempio, se si verificano due Eventi di Credito durante il secondo anno, il premio corrisposto per il secondo anno e peri tre anni successivi sarà ridotto del 20% – ovvero ad un tasso del 3,80% (il 20% in meno rispetto al tasso iniziale del 4,75%); mentre l’importo di liquidazione a scadenza sarà anch’esso ridotto del 20%, ovvero 800€ per certificato.

È importante sottolineare che, come per tutti i certificati, anche i certificati Credit Linked sono soggetti al rischio di credito dell’emittente del certificato. Per ottenere maggiori informazioni su questa emissione di Societe Generale e per visionare la documentazione d’offerta fare riferimento a questa pagina:

https://prodotti.societegenerale.it/product-details/XS2394979269