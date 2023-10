Prysmian: prevista crescita EBITDA rettificato a 2 miliardi nel 2027

Capitalizzare sulle proprie posizioni di leadership e di conquistare nuovi mercati in crescita, al fine di diventare un fornitore globale di sistemi di cablaggio capace di guidare la transizione energetica e la trasformazione digitale. Questi i capisaldi della nuova strategia compresa la riorganizzazione delle attività in quattro nuovi segmenti, svelata oggi da Prysmian insieme ai target finanziari e non finanziari al 2027.

Il Gruppo prevede una crescita dell’EBITDA rettificato da €1,49 miliardi nel 2022 a €2 miliardi nel 2027, con un intervallo previsto di +/- €100 milioni. La strategia prevede un’accelerazione selettiva degli investimenti per soddisfare la crescente domanda, in particolare nei segmenti Renewable Transmission e Power Grid: nel periodo 2023-2027, gli investimenti cresceranno di 1,7 volte rispetto ai cinque anni precedenti, raggiungendo i €2,7 miliardi. Il Free Cash Flow è previsto in crescita a €900 milioni – €1 miliardo nel 2027 da €559 milioni nel 2022. Il ROCE è atteso in aumento al 25-28% nel 2027, a conferma degli elevati ritorni sugli investimenti strategici previsti.