Prysmian PowerLink vince contratti da 1,1 miliardi di euro da 50Hertz per progetti di cavi HVDC

Prysmian PowerLink S.r.l, un’entità di Prysmian Group, leader globale nella produzione di sistemi di cavi per energia e telecomunicazioni, ha ottenuto contratti importanti dal principale operatore di reti di trasmissione tedesco, 50Hertz. Il valore totale di questi contratti è di circa €1,1 miliardi, e rientrano nel contesto dell’appalto di 50Hertz per “contratti EPCI a lungo termine per cavi HVDC”.

I progetti assegnati a Prysmian, inclusi nel Lotto 2 e nel Lotto 7, sono parte integrante del piano energetico tedesco che mira a ottenere una capacità di energia eolica offshore di 70 GW entro il 2045. Il piano prevede anche il trasferimento dell’energia prodotta nel Mare del Nord alle regioni orientali e meridionali della Germania.

Per quanto riguarda il Lotto 2, Prysmian ha la responsabilità di progettare, produrre, fornire, posare, testare e collaudare i progetti NOR-11-1 e DC31. In totale, verranno posati circa 1.000 km di cavi. Il progetto NOR-11-1, un cavo sottomarino HVDC da 525 kV con una capacità di trasmissione di 2 GW, prevede l’utilizzo di un cavo interrato lungo il percorso che collegherà il parco eolico offshore N-11-1 alla rete tedesca nell’area di Heide-West.

Il secondo progetto del Lotto 2, il DC31, è un cavo terrestre HVDC da 525 kV che avrà il compito di trasmettere elettricità dall’area di Heide-West a Klein Rogahn. Entrambi i progetti svolgeranno un ruolo cruciale nell’attuazione del piano energetico tedesco.