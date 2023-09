Prysmian ottiene contratto da Terna per l’Adriatic Link

Giuseppina Di Foggia, alla guida di Terna, ha confermato l’assegnazione di un contratto chiave a Prysmian. Quest’ultima, leader nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, si occuperà della fornitura e della posa in opera dei cavi sottomarini e interrati dell’Adriatic Link.

L’Adriatic Link è un progetto ambizioso: un collegamento HVDC (corrente continua ad alta tensione) tra Abruzzo e Marche. Con una potenza di 1000 MW e una lunghezza di circa 250 km, di cui 210 km sottomarini, rappresenta un importante passo avanti per l’infrastruttura elettrica italiana.

L’assegnazione della fornitura dei sistemi in cavo a Prysmian rappresenta un ulteriore tassello nel veloce avanzamento di questa importante opera. Con un investimento complessivo di circa 1,3 miliardi di euro, l’Adriatic Link è destinato a diventare uno dei progetti più significativi nel panorama energetico italiano.