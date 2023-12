Prysmian: investimenti da 350 mln per ampliare flotta di navi posacavi

Prysmian ha annunciato un investimento di circa 350 milioni di euro per due nuove navi posacavi all’avanguardia che rafforzeranno le capacità di esecuzione di progetti sottomarini del gruppo.

“Il mercato cresce in modo esponenziale e osserviamo una crescente domanda di sistemi in cavo sottomarino per progetti di interconnessioni e parchi eolici offshore, sia in Europa sia negli Stati Uniti”, ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects BU di Prysmian. “Con questo investimento confermiamo l’indiscusso ruolo chiave di Prysmian nel settore dei cavi sottomarini e la sua comprovata capacità di agire come un vero leader affidabile e specializzato nell’esecuzione di complessi progetti ‘chiavi in mano’ a supporto delle prospettive di crescita a lungo termine del Gruppo”, ha concluso.