Prosegue calo dei bond a lungo termine giapponesi

Prosegue la discesa dei bond giapponesi a lungo termine, con conseguente rialzo dei rendimenti.

Nel dettaglio, i rendimenti dei bond di diverse scadenze sono aumentati, con il 30 anni salito al 3,165% e il 20 anni aumentato al 2,620%, il livello più alto dal 2000.

Secondo Miki Den, stratega senior per i tassi presso SMBC Nikko Securities, “c’è un movimento per ridurre il rischio in vista dell’elezione della camera alta nel mercato obbligazionario” con i bond a super lungo termine che subiscono grandi fluttuazioni di prezzo e vengono venduti.