Prometeia, PIL in crescita a +3,8%

L’economia italiana ha chiuso il 2022 con una crescita del Pil del 3,8%, superando così le aspettative. Questo trend positivo si è protratto nel primo trimestre del 2023, posizionando il nostro Paese tra i più dinamici dell’area euro. Il dato trimestrale ha segnato un incremento dello 0,6%, portando la crescita complessiva per l’anno 2023, come stimato da Prometeia, a un solido +1,1%, in salita rispetto al +0,7% previsto a marzo.

Il Pil italiano ha superato il livello pre-Covid del 2,5%, piazzandosi sopra la media dei tre principali Paesi europei. Ciò rappresenta una performance superiore, che dimostra la resilienza e la forza dell’economia italiana in un contesto ancora segnato dalla pandemia.