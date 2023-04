Prevista partenza debole per le borse europee dopo cali Wall Street e Giappone

Prevalgono i ribassi fra le borse asiatiche dopo la chiusura negativa di Wall Street, con gli investitori ancora preoccupati per lo sviluppo delle politiche monetarie e, in parte, per lo stato di salute del comparto bancario. Poco sotto la parità anche i future sugli indici europei.

Negli Usa, l’ultima sessione ha visto l’S&P 500 chiudere a -0,6%, il Nasdaq a -0,5% e il Dow Jones a -0,6%, nonostante il calo dei posti di lavoro vacanti. L’attenzione è già proiettata al job report in uscita venerdì.

In Asia, il Nikkei giapponese termina a -1,7%, Shanghai avanza dello 0,5% e Shenzhen cede lo 0,25% mentre Hong Kong perde lo 0,7%.

Il petrolio mantiene i recenti guadagni innescati dal taglio della produzione dell’Opec+, con il Brent ancora sopra 85 dollari al barile.