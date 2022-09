Preview Fed: deprezzamento EUR/USD potrebbe ampliarsi (analisti)

Grande attesa sulla decisione della FED, prevista in data odierna sui tassi di interesse e in molti si attendono un aumento di 75 o 100 punti base.

Per Michele Sansone, Country Manager di iBanFirst, si tratta di una mossa che aumenterà ulteriormente il deprezzamento della coppia EURO/DOLLARO, cercando di rompere il punto più basso di questo mese toccato di 0,9865.

“Dal punto di vista valutario, la volatilità aumenterà su tutte le divise in coppia con il dollaro americano domani sera (ora europea)” afferma Sansone. “Il dollaro USA sarà probabilmente il principale vincitore di questo incontro. Un tono da falco alimenterà le aspettative di un’accelerazione del ritmo della stretta della politica monetaria, aumentando così il valore netto del dollaro. Come già detto siamo in un mercato centrato sul dollaro USA e questo non cambierà presto. Ci aspettiamo che EUR/USD possa ulteriormente deprezzarsi cercando di rompere il punto più basso già toccato questo mese di 0,9865 potenzialmente successivamente alla riunione del FOMC. L’attuale forza del dollaro potrebbe anche indurre più paesi a intervenire sui mercati valutari. Questo non sarà il caso dell’eurozona. Ma crescono le voci che il Giappone possa finalmente decidere di intervenire per rafforzare lo yen giapponese”.