Preview Bank of Japan: sarà la prima del nuovo governatore Kazuo Ueda

Grande attesa in Giappone per il primo meeting della Bank of Japan che sarà presieduto dal nuovo governatore Kazuo Ueda, in calendario i prossimi 27-28 aprile.

Secondo alcune indiscrezioni, l’intenzione di Ueda sarebbe quella di lanciare una revisione a 360 gradi, nel lungo termine, sulla politica ultra espansiva della BoJ.

Nel breve periodo, tuttavia, non dovrebbero esserci variazioni: le stime sono dunque per il mantenimento dello status quo, per ora, della politica monetaria del Giappone.

Ueda stesso ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della riunione.

“La BoJ – ha detto nelle ultime ore – deve mantenere la politica monetaria accomodante, visto che il trend dell’inflazione permane al di sotto del target del 2%”.

Ueda ha aggiunto che un eventuale cambiamento alla politica di controllo della curva dei rendimenti (YCC -yield curve control), dipenderà “da diversi fattori, come le condizioni economiche e il ritmo di crescita dell’inflazione”.

In Giappone, i tassi principali di riferimento continuano a rimanere invariati al -0,1%.