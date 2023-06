Prestiti personali: a maggio in calo l’importo medio richiesto, aumentano i tassi di interesse

Nel mese di maggio 2023, l’importo medio richiesto per un prestito personale alle società di credito è risultato pari a 10.474 euro, registrando un calo del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, i tassi di interesse hanno subito un notevole aumento, con un incremento del 31% rispetto a dodici mesi prima.

Secondo l’osservatorio congiunto di Facile.it e Prestiti.it, per far fronte all’aumento delle rate dovuto all’incremento dei tassi di interesse, gli italiani si stanno orientando su importi più contenuti per i loro prestiti personali. Questo trend evidenzia la necessità di adattarsi alle nuove condizioni economiche e di mercato, cercando soluzioni più sostenibili per le proprie esigenze finanziarie.