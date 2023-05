Preapertura mercati: listini incerti, tra attesa inflazione Usa e tetto debito

Si prospetta un avvio di contrattazioni all’insegna dell’incertezza per le principali Borse europee, Piazza Affari compresa. In attesa dell’annuncio del dato sull’inflazione americana, gli operatori stanno digerendo i dati in arrivo dalla Cina (bilancia commerciale). Intanto oggi riapre i battenti la Borsa di Londra, chiusa ieri per festività.

Tra gli spunti di giornata da seguire negli Usa anche la riunione del presidente statunitense Joe Biden con i leader del Congresso chiamati a discutere del tetto del debito.

L’attenzione del mercato, come detto, resta però focalizzata sui dati sull’inflazione negli Stati Uniti: mercoledì viene pubblicato l’indice dei prezzi al consumo di aprile e il giorno successivo è atteso l’indice dei prezzi alla produzione.

A Piazza Affari si osserva la stagione delle trimestrali, con focus sui bancari. Ieri a mercato chiuso sono stati diffusi i numeri di Banco Bpm, mentre stamattina sono arrivati quelli di Mps. Sono attesi in giornata anche i conti di Bper.