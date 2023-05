Pre-aperture Borse europee del 12 maggio 2023

L’ultima seduta della settimana dovrebbe cominciare in territorio positivo per le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, con gli investitori ancora orientati verso i dati macroeconomici. I listini del vecchio continente provano a gettarsi alle spalle la debole chiusura di Wall Street di ieri e trovano sponda nei solidi rialzi della Borsa di Tokyo di oggi.

Tra i dati da seguire oggi in arrivo dagli Usa spicca la fiducia dei consumatori rilevata dalla University of Michigan a maggio (si tratta della stima preliminare) dovrebbe calare a maggio.

Sui mercati pesano alcune questioni, tra cui i timori legati al fatto che il Congresso Usa non abbia ancora trovato un accordo per alzare il tetto sul debito Usa. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla CNBC, un incontro tra il presidente Joe Biden e i leader del Congresso, previsto per oggi, sarebbe stato posticipato alla prossima settimana.