Pre-aperture Borse europee 10 agosto 2023: atteso avvio misto, occhi su inflazione Usa

Per le principali Borse europee si prospetta un’apertura mista in attesa della pubblicazione del dato chiave della settimana: ovvero l’inflazione Usa per il mese di luglio. Una lettura molto attesa dagli operatori perchè potrebbe dare dei suggerimenti sulle prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve (Fed) in vista del meeting di settembre.

Per Piazza Affari da monitorare sempre le banche, con la “tassa extraprofitti”, ma anche il dato sull’inflazione di luglio (si tratta della stima finale). L’agenda di oggi prevede in serata anche il discorso di Bostic della Fed. Lato societario, sotto la lente le trimestrali di Zurich Insurance, ma anche di alcune big tedesche come Siemens, Thyssenkrupp e Deutsche Telekom.