Pre-apertura Borse europee del 6 giugno 2023

Borse europee verso un avvio di contrattazioni contrastato, dopo la chiusura in calo di Wall Street. Un sentiment ribassista in molti mercati, fatta eccezione per la Borsa di Tokyo. In particolare, le piazze finanziarie dell’Asia-Pacifico sono state in calo in scia deboli movimenti di Wall Street.

Sui mercati si guarda alle performance dei tecnologici dopo il nuovo record storico toccato da Apple. Quest’ultima hanno chiuso in ribasso a quota $179,58, lievemente al di sotto del massimo di chiusura di $182,01 testato il 3 gennaio 2022. Il titolo durante la sessione era salito oltre il massimo intraday di $182,94 testato il 4 gennaio del 2022.

A livello macro, dopo gli ordini alle fabbriche in Germania, da seguire la produzione industriale in Spagna e l’indice Pmi costruzioni in Italia. La pubblicazione del Pmi costruzioni è previsto anche l’intera zona euro.