Pre-apertura Borse europee del 29 maggio 2023

In Europa è atteso un avvio di contrattazioni positivo dopo il raggiungimento dell’accordo sul tetto del debito negli Usa. Ieri il presidente Usa Joe Biden e lo speaker alla Camera Kevin McCarthy hanno raggiunto una intesa preliminare per innalzare il limite del debito e frenare la crescita della spesa per i prossimi due anni. Adesso, la palla passa al Congresso degli Stati Uniti, che dovrà votare per l’approvazione dell’intesa.

Raggiunto il tanto atteso accordo, gli investitori sotto pressione nell’ultimo periodo potrebbero concentrarsi sul tema della crescita economica e sull’andamento dei tassi di interesse. Occhi puntati sulle riunioni di giugno della Bce e della Fed che potrebbero fornire nuovi e importanti spunti. In particolare, la situazione sembrerebbe essersi complicata dopo i recenti dati macro (ad esempio il Pce Usa, utile per misurare l’inflazione) e per questa ragione le probabilità di un rialzo dei tassi a giugno tornano a farsi più concrete per l’istituto guidato da Powell.

Oggi sarà chiuso il listino londinese per il ‘bank holiday’, e quello americano per il ‘Memorial Day’.