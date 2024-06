Pre-apertura 17 giugno 2024: mercati europei attesi in rialzo in avvio

Atteso un avvio di contrattazioni all’insegna degli acquisti in Europa dopo i decisi cali della passata ottava in scia all’incertezza politica che si è scatenata dopo l’esito delle elezioni europee e le prossime elezioni in Francia.

Oltre questioni politiche, con il voto francese previsto per fine giugno, gli investitori in settimana guarderanno alle decisioni da parte della Bank of England (BoE) sul fronte di politica monetaria. Si cercheranno spunti sulla tempistica del primo taglio, che al momento il mercato è atteso nel mese di settembre. Tra i pochi spunti macro di rilievo un dato anticipatore, come il Pmi delle principali economie della zona euro “con l’attenzione focalizzata sul comparto dei servizi – segnalano da Mps Capital Services – che al momento continua a sostenere la crescita sia negli USA che in Eurozona”.