Pozzi Milano e Licensing Italia: nuovo accordo

Pozzi Milano, rinomata azienda del settore dell’arte da tavola e quotata su Euronext Growth Milan, ha recentemente sottoscritto un accordo di collaborazione con Licensing Italia. Quest’ultima è un’agenzia specializzata nella ricerca e selezione di potenziali licenziatari, con un focus particolare sul mercato italiano e internazionale.

L’intesa tra Pozzi Milano e Licensing Italia prevede un impegno esclusivo da parte dell’agenzia per lo sviluppo e la promozione del brand Pozzi. Tuttavia, l’accordo garantisce anche una totale autonomia a Pozzi Milano per quanto riguarda la gestione dei cosiddetti clienti direzionali, come evidenziato in una recente nota.