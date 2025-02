Poste Italiane, utile netto record di 2,01 miliardi di euro nel 2024

Poste Italiane chiude il 2024 con risultati finanziari eccezionali, segnando un utile netto di 2,01 miliardi di euro, una crescita del 4,1% rispetto all’anno precedente. I ricavi hanno raggiunto un livello record di 12,6 miliardi di euro, con un incremento del 5%. Il risultato operativo adjusted si attesta a 2,96 miliardi di euro, segnando un aumento del 13% e superando ampiamente le previsioni del piano aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto un dividendo per azione di 1,08 euro per il 2024, un aumento significativo del 35% rispetto al 2023. Questa decisione è in linea con la politica dei dividendi rivista al rialzo, che si basa su un payout ratio del 70%. Guardando al futuro, Poste Italiane prevede una crescita continua, con una guidance per il 2025 che stima un EBIT adjusted di 3,1 miliardi di euro e un utile netto di 2,1 miliardi di euro. La solidità dei flussi di cassa e l’ottimizzazione del capitale di gruppo hanno permesso di incrementare il payout ratio dal 65% al 70%.