Porsche taglia stime per carenza componenti in alluminio

Porsche ha tagliato le sue stime per l’esercizio, dichiarando che una carenza di componenti in alluminio potrebbe causare l’interruzione della produzione di alcuni modelli. L’annuncio aggiunge ulteriore pressione alle vendite già in rallentamento in Cina.

Il produttore di auto di lusso ora prevede un ritorno sulle vendite fino al 15%, in calo rispetto al precedente 17%, ha dichiarato la casa automobilistica controllata da Volkswagen, che ha anche ridotto le sue previsioni di fatturato e la proporzione delle vendite di veicoli elettrici (EV).

La carenza di forniture è il risultato dell’alluvione di un impianto di produzione di un importante fornitore europeo, ha affermato Porsche, che pubblicherà i risultati semestrali il 24 luglio.