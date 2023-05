Porsche: ricavi +25,5% nel 1Q, conferma target 2023

Gli utili del primo trimestre di Porsche AG sono aumentati, confermando la resilienza delle case automobilistiche di lusso in un contesto di rallentamento dell’economia globale.

Al 31 marzo, i ricavi sono aumentati a 10,1 miliardi di euro, il 25,5% in più rispetto allo scorso anno, quando le interruzioni della catena di approvvigionamento avevano frenato il settore. Le consegne sono aumentate del 18% a 80.767 vetture.

L’utile operativo è salito a 1,84 miliardi di euro, con un margine sulle vendite del 18,2%, in linea con il primo trimestre 2022.

Porsche ha ribadito la sua previsione per il 2023 di ricavi per 40-42 miliardi e margini stabili in un intervallo compreso tra il 17% e il 19%.