Plus500 si espande ottenendo la licenza per operare negli Emirati Arabi Uniti

Nella giornata di oggi Plus500, gruppo fintech globale multi-asset che gestisce piattaforme di trading basate su tecnologia proprietaria, ha annunciato di aver ottenuto una licenza dalla Dubai Financial Services Authority (“DFSA”) per poter operare in un mercato importante e in forte crescita come gli Emirati Arabi Uniti (“EAU”).

Questa nuova licenza, immediatamente valida, offre un’ulteriore importante opportunità di crescita per Plus500, consentendo al Gruppo di espandere la propria offerta ai clienti negli Emirati Arabi Uniti.

“Siamo lieti di aver ricevuto l’autorizzazione dalla DFSA negli Emirati Arabi Uniti e siamo entusiasti di poter portare le nostre capacità tecnologiche leader di mercato ai clienti della regione. Si tratta solo della la più recente concretizzazione della nostra strategia di entrare in nuovi mercati, sviluppare nuovi prodotti e approfondire il coinvolgimento con i nostri clienti”. Commenta David Zruia, CEO di Plus500, che continua,

“Dal 2020, il Gruppo ha ottenuto con successo licenze negli Stati Uniti, in Giappone, in Estonia, nelle Seychelles e negli Emirati Arabi Uniti, anche attraverso acquisizioni. Di conseguenza, oggi Plus500 dispone di un ricco prezioso portfolio di dodici licenze, garanzia del fatto che la nostra crescente attività continui a poggiare su una solida base normativa”.