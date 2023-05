Plenitude (Eni): pubblicato il Report di Sostenibilità 2021

Plenitude (Eni), l’azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili, nella vendita di energia e soluzioni energetiche per famiglie e imprese e nella rete di ricarica per veicoli elettrici, ha recentemente pubblicato il suo Report di Sostenibilità 2021. Il documento, insieme alla Relazione di Impatto redatta in qualità di Società Benefit, è disponibile sul sito web dell’azienda e illustra i progressi compiuti, gli obiettivi futuri e la trasformazione in atto.

Il Report di Sostenibilità e la Relazione di Impatto delineano il percorso intrapreso da Plenitude per affermarsi come un facilitatore nella transizione energetica, con l’obiettivo principale di raggiungere la neutralità carbonica Scope 1, 2 e 3 entro il 2040. Tra i risultati raggiunti, l’azienda mette in evidenza l’integrazione delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica, la diffusione delle soluzioni energetiche per famiglie e imprese e l’espansione della rete di punti di ricarica per veicoli elettrici.

Il Report di Sostenibilità e la Relazione di Impatto evidenziano l’impegno di Plenitude (Eni) nel promuovere sia la sostenibilità ambientale che sociale. L’azienda si impegna a continuare a investire in tecnologie e soluzioni innovative, promuovendo al contempo un approccio etico e responsabile nella gestione delle risorse e delle relazioni con gli stakeholder. Questo impegno rafforza la posizione di Plenitude come leader nell’ambito della transizione energetica e della lotta al cambiamento climatico.