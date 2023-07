PLC: si aggiudica revamping 19 impianti con Acea Sun Capital

PLC Service S.r.l., società del Gruppo PLC, si è aggiudicata le attività di revamping di 19 impianti detenuti da veicoli controllati da Acea Sun Capital, società controllata al 60% dal fondo inglese di private equity Equitix e al 40% dal Gruppo Acea.

I contratti hanno ad oggetto le attività di revamping “chiavi in mano”, comprensiva della fornitura dei componenti principali, inclusi i pannelli fotovoltaici.

Gli impianti oggetto dell’affidamento sono 19, tutti ubicati in Puglia e solo 1 nelle Marche. Il corrispettivo complessivo dell’appalto ammonta ad oltre 12 milioni di euro. L’appalto prevede clausole in linea con la prassi di mercato per progetti di questa natura comprese, tra l’altro, tempistiche di pagamento ad avanzamento lavori e penali in caso di ritardi rispetto al cronoprogramma concordato o di underperformance rispetto al performance ratio garantito.

Il Gruppo PLC, attraverso PLC Service S.r.l., prevede di realizzare le attività oggetto di affidamento con mezzi propri e il completamento delle attività è previsto entro il secondo trimestre del 2024. La sottoscrizione del contratto consolida il ruolo del Gruppo PLC nel mercato dei servizi per le energie rinnovabili in Italia, a dimostrazione della capacità del mercato di riconoscere il know how e l’affidabilità di uno dei principali player di settore.

Al completamento delle attività in commento, PLC Service S.r.l. avrà contribuito all’ammodernamento tecnologico di oltre 100 impianti fotovoltaici in Italia, per una potenza totale installata di circa 130 MWp.