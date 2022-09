‘Più tasse ai ricchi’. Il capo economista Bce la ritiene la scelta migliore per finanziare le misure anti-inflazione

Il capo economista della Banca centrale europea, Philip Lane, indica quella che a suo parere può essere la ricetta migliore dei governi per sostenere la popolazione più vulnerabile di fronte all’aumento record dell’inflazione. “Per ragioni sia macroeconomiche che di equità, gli stati dovrebbero sostenere il reddito e i consumi delle famiglie e delle imprese che soffrono di più”, ha detto Philip Lane in un’intervista concessa al quotidiano austriaco Der Standard.

“La grande domanda è se parte di questo sostegno non debba essere finanziata attraverso aumenti delle tasse per chi sta meglio”, argomenta Lane, che prosegue: “Questo può essere un aumento delle tasse per i redditi più alti o per le industrie e le aziende che sono altamente redditizie nonostante lo shock energetico“.

L’economista ritiene che aumentare le tasse sarebbe preferibile alla spesa oltre il budget. “Se sostieni i bisognosi e li finanzi attraverso tasse più elevate, è meno inflazionistico dell’ampliamento dei deficit”.