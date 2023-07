Piquadro approva bilancio 2023 e distribuisce dividendo di 5 milioni di Euro

L’Assemblea degli Azionisti di Piquadro ha dato il suo assenso al Bilancio dell’esercizio terminato al 31 marzo 2023. Questa decisione segna un elemento chiave nel percorso di crescita e consolidamento dell’azienda nel mercato.

Il dividendo unitario che sarà distribuito agli Azionisti è stato fissato a Euro 0,104115. Questo valore, moltiplicato per il numero di azioni ordinarie Piquadro attualmente in circolazione pari a 48.023.522, determina un ammontare complessivo di Euro 5 milioni circa. È importante sottolineare che il calcolo tiene conto anche delle n. 1.976.478 azioni proprie, pari al 3,9530% del capitale sociale, detenute da Piquadro alla data odierna.

Infine, il dividendo sarà reso disponibile per il pagamento a partire dal 2 agosto 2023. La record date è stata stabilita per il giorno 1° agosto 2023, e lo stacco della cedola n. 14 avverrà in data 31 luglio 2023. Questa mossa rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Piquadro per rafforzare il suo posizionamento e la sua presenza sul mercato.