Piper Sandler alza target price SoFi Technologies. Per il titolo un alto margine di rialzo

Piper Sandler ha reiterato il proprio rating overweight sul titolo del gruppo di servizi finanziari SoFi Technologies, alzando contestualmente il target a 8 dollari.

L’upgrade del prezzo obiettivo di SoFi implica per il titolo del gruppo un margine di rialzo pari a +43% rispetto al valore a cui il titolo aveva chiuso la sessione dell’altro ieri a Wall Street.

In particolare l’analista di Piper Sandler Kevin J. Barker ha scritto in una nota ai clienti di ritenere che SoFi sia ben posizionata per centrare o superare l’outlook sull’EBITA relativo al primo trimestre dell’anno, compreso tra $40 e $45 milioni.

Barker ha motivato il suo ottimismo con la forte crescita del margine di interesse di SoFi.

L’analista ha messo in evidenza anche la “crescita molto forte dei depositi, che è emersa come la principale fonte di finanziamento, per SoFI, nel corso dell’ultimo anno”.

E “questa crescita – secondo Barker – è destinata ad accelerare il passo, in un momento in cui i depositanti cercano altre fonti dove parcheggiare i loro fondi, in un contesto di turbolenze che hanno colpito il settore bancario”.