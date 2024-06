Pil, la stima della Banca d’Italia: crescita economica più debole per il biennio 2025-26

La Banca d’Italia ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per il biennio 2025-26, citando come causa principale l’aumento dei tassi di interesse desunti dai mercati. Secondo l’aggiornamento delle proiezioni macroeconomiche, elaborato in coordinamento con l’eurosistema, il PIL italiano aumenterà dello 0,6% nel 2024, dello 0,9% nel 2025 e dell’1,1% nel 2026.

Rispetto alle previsioni di aprile, la crescita del PIL rimane invariata per il 2024 ma risulta ridotta di un decimo di punto per il 2025 e il 2026. La Banca d’Italia sottolinea che questo aggiustamento è dovuto principalmente alle ipotesi di tassi di interesse lievemente più elevati.

Per quanto riguarda l’inflazione, si prevede che sarà pari all’1,1% nel 2024 e a poco più dell’1,5% in media nel biennio 2025-26. Questi dati indicano una moderata pressione inflazionistica nel prossimo futuro.