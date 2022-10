Pil Cina +3,9% in III trimestre, meglio delle attese. Ma tasso di crescita ancora molto lontano dal target di Pechino

Il Pil della Cina è cresciuto al tasso annuo del 3,9% nel corso del terzo trimestre dell’anno. Viene fatto notare che, lo scorso 17 ottobre, il governo di Pechino, senza dare alcuna spiegazione, ha annunciato che la pubblicazione del dato, prevista per il giorno successivo 18 ottobre, sarebbe stata posticipata. Si ricorda che il 20esimo Congresso nazionale del Partito Comunista cinese si è svolto dal 16 al 22 ottobre.

Il dato è stato migliore delle attese, visto che gli analisti avevano previsto un rialzo del 3,3%-3,4%. Il trend del Pil rimane decisamente inferiore al target ufficiale di crescita del governo, pari a un’espansione dell’economia del 5,5%.

In ogni caso, grazie all’allentamento delle restrizioni imposte in base alla politica del paese Zero Covid, il Pil cinese ha segnato un forte recupero rispetto al +0,4% del secondo trimestre.