Pierrel: riceve autorizzazione per commercio Orabloc in Uzbekistan

Pierrel, provider globale dell’industria farmaceutica, ha ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione in Uzbekistan per l’anestetico dentale a base di Articaina, Orabloc in entrambe le formulazioni: 1:100.000 e 1:200.000.

Con questa nuova autorizzazione, Pierrel rafforza la propria presenza commerciale in Asia Centrale. Pierrel esporta i propri anestetici dentali in 37 paesi, ed ha inoltre, ha recentemente ampliato il proprio portafoglio prodotti acquisendo la linea di anestetici dentali dell’americana 3M con i brand Ubisestin, Xylestesin e Mepivastesin.