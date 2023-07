Piazza Affari tonica (+0,7%), domani inflazione Usa

Giornata positiva per le borse europee, compresa Piazza Affari, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,7% a 28.061 punti. Tra le società maggiormente capitalizzate chiudono in evidenza Moncler (+2,9%), Tenaris (+2,8%), Interpump (+2,3%) e Iveco (+2,3%) mentre arretrano leggermente Prysmian (-0,5%), Finecobank (-0,4%), Campari (-0,2%) e Recordati (-0,2%).

Nel frattempo, Wall Street prosegue in frazionale rialzo, aspettando i dati di domani sui prezzi al consumo. Sempre domani sono in programma la decisione della banca centrale canadese sui tassi e un intervento del governatore della Bank of England, Andrew Bailey, da seguire con attenzione dopo la crescita sopra le attese dei salari in Uk, che alimenta le pressioni per nuovi rialzi dei tassi. In calendario anche la diffusione del Beige Book della Fed e i discorsi di alcuni funzionari come Neel Kashkari, Loretta Mester e Raphael Bostic.

L’indice Zew pubblicato oggi (-14,7 punti) ha segnalato un peggioramento della fiducia degli investitori nell’economia tedesca. In Italia la produzione industriale è cresciuta più delle attese (+1,6 su base mensile) a maggio.

Sul Forex, l’euro/dollaro oscilla in area 1,1 e il dollaro/yen si deprezza a 140,5. Tra le materie prime il petrolio (Brent) supera i 79 dollari al barile. Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund in aumento a 176 punti base, con il decennale italiano al 4,41%.