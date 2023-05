Piazza Affari sotto la parità con l’Europa

Avvio debole per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari in ribasso dello 0,3% in area 27.230 punti. Ben intonate Cnh (+1,2%), Saipem (+0,7%) e Tenaris (+0,5%) mentre perdono terreno Snam (-1,1%), Terna (-0,8%) e Banca Mediolanum (-0,6%).

Il clima resta improntato alla cautela, in attesa di un accordo sul tetto del debito statunitense. L’incontro di ieri tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e lo Speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy ha fatto registrare qualche segnale incoraggiante, ma l’intesa non è stata ancora raggiunta.

Oggi l’attenzione si sposterà prevalentemente sugli indici Pmi flash di maggio, oltre ai discorsi di alcuni esponenti delle banche centrali.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane in area 185 bp con il rendimento del decennale italiano al 4,32%.

Sul Forex, l’euro/dollaro si stabilizza a 1,08 mentre fra le materie prime il petrolio (Brent) è pressoché invariato a 76 dollari al barile.