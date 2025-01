Piazza Affari sopra la parità, oggi Fed e trimestrali tech

Avvio contrastato per le borse europee, dopo il rimbalzo di Wall Street. A Piazza Affari il Ftse Mib avanza dello 0,3% a 36.250 punti, con Saipem (+2,6%) e Prysmian (+2,4%) fra le migliori mentre arretrano Campari (-1,9%) e Moncler (-1,9%) dopo gli utili sotto le attese di Lvmh.

Riflettori puntati sulla riunione della Fed, che stasera dovrebbe lasciare i tassi invariati, ma potrebbe offrire spunti significativi sull’inflazione, soprattutto nella conferenza stampa del presidente Powell. Attenzione anche alle trimestrali di Tesla, Meta e Microsoft, sotto osservazione dopo il crollo dei tecnologici di inizio settimana legato a DeepSeek.

Per quanto riguarda l’agenda macroeconomica, il Pil della Spagna ha segnato un +0,8% nel quarto trimestre (consensus +0,6%), mentre in mattinata verranno diffusi alcuni indici di fiducia in Italia. Dagli Usa, in arrivo la bilancia commerciale e i dati sulle scorte petrolifere. Sul fronte banche centrali, oggi si riuniscono quelle di Svezia e Canada.

Nel prosieguo della settimana sono attesi i dati sul Pil dell’eurozona e degli Usa, oltre al meeting della Bce, il Pce core Usa e l’inflazione tedesca.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si restringe leggermente a 108 punti base, con il titolo italiano al 3,61% e il benchmark tedesco al 2,53%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent si attesta a 76,5 dollari al barile mentre l’oro è stabile a 2.758 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro cala a 1,042 e il dollaro/yen a 155,3. Fra le criptovalute, il Bitcoin risale a 102.700 dollari.