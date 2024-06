Piazza Affari sopra la parità aspettando la Bce

Apertura positiva per Piazza Affari e per le altre borse europee nel giorno della Bce. Il Ftse Mib avanza dello 0,3% a 34.620 punti, con Finecobank (+3%) in testa dopo i risultati sulla raccolta di maggio. Ben intonate anche Leonardo (+1,5%) e Banca Mediolanum (+1,5%), che a sua volta ha diffuso i numeri sulla raccolta, mentre arretra Mediobanca (-0,9%).

Riflettori puntati sulla Bce, che secondo le attese dovrebbe procedere con il primo taglio dei tassi, dopo il ciclo di rialzi degli ultimi due anni. Inoltre, annuncerà le nuove proiezioni economiche dei responsabili di politica monetaria.

Per quanto riguarda i dati macro, gli ordini di fabbrica in Germania hanno deluso le attese, mostrando un calo mensile dello 0,2% ad aprile, mentre in mattinata usciranno le vendite al dettaglio della zona euro e nel pomeriggio i dati americani sulle richieste di sussidi di disoccupazione.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund scende a 129 punti base, con il decennale italiano al 3,8% e il Bund al 2,51%.

Tra le materie prime, l’oro si apprezza a 2.367 dollari l’oncia, mentre il petrolio sale per la seconda seduta consecutiva, con il Brent a 78,5 dollari al barile, nonostante il taglio dei prezzi dell’Arabia per il mercato asiatico, che desta preoccupazioni per la domanda. Sul Forex, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,088 e il dollaro/yen si stabilizza poco sopra quota 156.