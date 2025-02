Piazza Affari scivola sotto la parità, Saipem in controtendenza

Partenza contrastata per le borse europee, con il Dax di Francoforte in modesto rialzo dopo le elezioni tedesche. A Piazza Affari il Ftse Mib arretra dello 0,5% in area 38.200 punti, con Saipem (+3,8%) in vetta dopo l’accordo di fusione con Subsea7. Tra le migliori anche Poste Italiane (+2%) mentre arretrano Prysmian (-3%) e Tenaris (-1,8%).

Dall’agenda macro si attendono l’indice Ifo tedesco, la lettura finale dell’inflazione dell’eurozona e l’indice sull’attività manifatturiera di Dallas. In settimana, focus sulla trimestrale di Nvidia (mercoledì a mercati chiusi), i primi numeri sull’inflazione di febbraio in Germania, Francia e Italia (venerdì) e il core Pce Usa (venerdì).

Sul fronte politico, i risultati del voto in Germania mostrano CDU/CSU al 28,5%, AFD al 20,8% e SPD al 16,4% e si prospetta una coalizione di governo tra il partito di Friedrich Merz e quello di Olaf Scholz.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund in prossimità dei 115 punti base con il decennale italiano al 3,62% e il benchmark tedesco al 2,47%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent scende sotto i 74 dollari al barile, mentre l’oro scambia a 2.942 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro si rafforza a 1,048 mentre il dollaro/yen si attesta a 149,3. Fra le criptovalute, Bitcoin stabile a 95.700 dollari.