Piazza Affari riduce i guadagni in scia a Wall Street ma chiude positiva (+0,4%)

Finale positivo per Piazza Affari e per la maggior parte delle borse europee, sebbene al di sotto dei massimi intraday. Il Ftse Mib di Milano termina in rialzo dello 0,4% a 27.629 punti, con acquisti su Unicredit (+2,65%), Iveco (+1,9%), Bper (+1,9%) e Mps (+1,7%). In calo invece Stm (-1,65%), Poste Italiane (-0,9%) e Amplifon (-0,7%).

Oltreoceano, Wall Street scambia sulla parità dopo una partenza positiva e un successivo dietrofront, con gli investitori intenti a valutare gli ultimi dati sull’inflazione. A marzo i prezzi al consumo hanno rallentato la crescita al 5% annuo, meglio delle attese, ma l’inflazione core ha accelerato al 5,6% tendenziale. Nel complesso, i dati restano lontani dall’obiettivo della Fed e supportano la tesi di un altro aumento dei tassi di 25 punti base a maggio. Focus questa sera sui verbali relativi all’ultimo meeting del Fomc.

Intanto, sull’obbligazionario, i rendimenti dei Treasury riducono un precedente ribasso, con il biennale al 3,99% e il decennale al 3,4%. Lo spread Btp-Bund rimane poco mosso a 184 punti base, con il decennale italiano in rialzo al 4,2%. Sul Forex, l’euro/dollaro si apprezza a 1,098 mentre fra le materie prime il petrolio prosegue la propria corsa, con il Brent a 87 dollari al barile.