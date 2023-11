Piazza Affari positiva in apertura, bene le banche

Avvio in modesto rialzo per le borse europee, in una seduta che si preannuncia povera di spunti. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna lo 0,65% in area 28.690 punti, con acquisti sui bancari Mps (+5%) dopo l’upgrade a Buy di Deutsche Bank, Banco Bpm (+4,2%) e Bper (+3%) mentre arretrano leggermente Snam (-0,6%), Terna (-0,5%) e Nexi (-0,4%).

Per questa settimana l’attenzione si focalizzerà soprattutto sui dati relativi all’inflazione statunitense di martedì e sull’incontro tra Joe Biden e Xi Jinping di mercoledì.

I prezzi al consumo Usa dovrebbero mostrare un rallentamento al 3,3% a ottobre, in calo rispetto al 3,7% del mese precedente. Intanto, Moody’s ha modificato da stabile a negativo l’outlook sul debito americano, lanciando un avvertimento alla prima economia mondiale.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si riduce a 183 bp, con il decennale italiano al 4,55%. Tra le materie prime, il petrolio Brent rimane sotto gli 81 dollari al barile dopo tre settimane consecutive di cali, in attesa del report dell’Opec. Sul Forex l’euro/dollaro si attesta poco sotto quota 1,07 e lo yen si indebolisce ancora a 151,8 contro il biglietto verde.