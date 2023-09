Piazza Affari positiva in apertura, banche in evidenza

Avvio in rialzo per le borse europee, dopo i cali della scorsa settimana. Il Ftse Mib avanza dello 0,8% in area 28.470 punti, con acquisti specialmente sui bancari Mps (+2,8%), Bpm (+2,3%), Bper (+2,3%) e Intesa (+2,2%). Poco sotto la parità Inwit (-0,3%), Saipem (-0,1%) e Ferrari (-0,1%).

In mattinata sono attesi i dati sulla produzione industriale italiana di luglio e le stime economiche della Commissione europea, ma l’attenzione è già proiettata alla riunione della Bce in calendario giovedì.

Focus anche sull’inflazione statunitense, in programma mercoledì, un dato chiave in vista del meeting della Fed del 19-20 settembre.

Sul Forex, l’euro/dollaro viaggia poco sopra quota 1,07 mentre il dollaro/yen si deprezza a 146 dopo i recenti rialzi. Tra le materie prime il petrolio (Brent) consolida i guadagni delle ultime sedute, mantenendosi sopra i 90 dollari al barile.

Sull’obbligazionario europeo, spread Btp-Bund stabile a 173 punti base, con il decennale italiano al 4,35%.