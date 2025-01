Piazza Affari positiva con il Ftse Mib a +0,6%

Giornata perlopiù positiva per le borse europee, mentre Wall Street è rimasta chiusa per lutto nazionale in onore dell’ex presidente Jimmy Carter. A Piazza Affari, il Ftse Mib chiude in progresso dello 0,6% a 35.315 punti. In evidenza Iveco group (+5,8%) dopo gli spunti positivi emersi da una call con BNP Paribas Exane sull’ultimo trimestre. Bene anche Prysmian (+3,8%) e A2a (+1,7%), mentre Stm (-0,9%) perde ancora terreno.

In attesa del rapporto sul mercato del lavoro Usa, in uscita domani, il presidente della Fed di Philadelphia, Patrick Harker, ha affermato che i funzionari sono sulla buona strada per abbassare i tassi quest’anno, ma i tempi esatti dipenderanno da cosa accadrà all’economia. La sua controparte di Boston, Susan Collins, ha dichiarato che un approccio più lento all’adeguamento dei tassi di interesse è giustificato dalla “notevole incertezza” sulle prospettive economiche degli Stati Uniti.

I nonfarm payrolls non dovrebbero modificare la visione dei funzionari, in un contesto di economia resiliente e di inflazione ancora elevata.

Diffuso in giornata anche il bollettino economico della Bce, dopo i segnali di ripresa della produzione industriale tedesca (+1,5% mensile a novembre).

Sull’obbligazionario, il rendimento del decennale statunitense si riduce di 3 bp al 4,66%. Lo spread Btp-Bund sfiora i 115 punti base, con il titolo a 10 anni italiano in aumento al 3,71% e il benchmark tedesco al 2,56%.

Fra le materie prime il petrolio Brent torna a 77 dollari al barile, mentre il prezzo del gas TTF buca al ribasso i 45 €/Mwh e l’oro si avvicina a 2.670 dollari l’oncia.

Sul Forex, il biglietto verde continua a rafforzarsi nei confronti delle altre valute, portando il cambio euro/dollaro sotto quota 1,03 mentre il dollaro/yen oscilla intorno a quota 158. Fra le criptovalute, il Bitcoin ritraccia in area $93.000.