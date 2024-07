Piazza Affari positiva all’inizio di una settimana movimentata

Modesti rialzi in avvio per le borse europee, in una giornata relativamente tranquilla prima di una serie di appuntamenti chiave nel corso della settimana. A Piazza Affari, Ftse Mib in progresso dello 0,6% in area 34.000 punti, con Stm (+1,9%), Eni (+1,3%) e Leonardo (+1,2%) fra le migliori mentre perdono terreno Diasorin (-1,4%) e Campari (-1,1%).

Nei prossimi giorni, riflettori puntati sulle banche centrali e sulle big tech. Mercoledì sono attese le decisioni della Bank of Japan e della Federal Reserve, mentre il giorno dopo toccherà alla Bank of England. Non si prevedono variazioni dei tassi di interesse, anche se Fed e Boe dovrebbero preparare il terreno per i tagli rispettivamente attesi a settembre e agosto. La banca centrale giapponese dovrebbe invece annunciare i dettagli della riduzione di acquisti di obbligazioni ma non è da escludere un aumento dei tassi.

Al centro dell’attenzione anche gli utili di Apple, Amazon.com e Microsoft, in seguito al crollo azionario innescato da un inizio deludente della stagione di trimestrali delle megacap, con i risultati non convincenti di Tesla e Alphabet.

Da seguire anche il dato sull’inflazione dell’eurozona, in programma mercoledì, uno degli indicatori chiave che potrebbero convincere la Bce ad abbassare ancora il costo del denaro a settembre. In programma venerdì i dati sul mercato del lavoro statunitense, dopo il core Pce di venerdì (stabile al 2,6%).

Sull’obbligazionario lo spread Btp-Bund si stabilizza a 134 punti base, con il decennale italiano al 3,73% e il benchmark tedesco al 2,39%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent rimane in area 80,5 dollari al barile, sui minimi da sei settimane, in vista del meeting dell’Opec+ del 3 agosto. Oro in rimonta a 2.384 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro è pressoché invariato a 1,086 mentre il dollaro/yen scende ancora a 153,4 con la valuta nipponica pronta a registrare la sua migliore performance mensile rispetto al dollaro di quest’anno.