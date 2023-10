Piazza Affari poco mossa in avvio, giù Moncler

Apertura debole per le borse del Vecchio Continente, dopo gli acquisti della vigilia. A Piazza Affari il Ftse Mib viaggia poco sotto la parità in area 28.300 punti, con Moncler (-3%) in coda, frenata come tutto il settore del lusso dai ricavi sotto le attese di LVMH. In ribasso anche Interpump (-1%) e Nexi (-0,9%) mentre avanzano Iveco (+1%), Mps (+0,9%) e Bper (+0,9%).

Ieri Wall Street ha chiuso in rialzo, grazie ad altre dichiarazioni accomodanti di membri della Fed che riducono le probabilità di nuovi aumenti dei tassi. Oggi l’attenzione si focalizzerà sui dati relativi ai prezzi alla produzione statunitensi, in attesa di quelli di domani sui prezzi al consumo. In serata verranno diffuse anche le minute della Fed, seguite domani da quelle della Bce. Riflettori anche sullo sbarco sulla borsa americana di Birkenstock.

Sull’obbligazionario, i rendimenti dei Treasury decennali sono scesi al 4,63%. Lo spread Btp-Bund si assesta a 196 bp dopo il calo di ieri, con il rendimento del decennale italiano al 4,75%.

Tra le materie prime, il petrolio riprende leggermente, con il Brent in area 88 dollari al barile, mentre scattano i realizzi sul gas, a 47€/Mwh, dopo due giorni di rialzi innescati dalle tensioni in Medioriente e dai sospetti della Finlandia su un possibile sabotaggio all’origine della perdita nel gasdotto del Mar Baltico. Sul Forex, euro/dollaro stabile a 1,06 mentre il dollaro/yen resta poco sotto 149.