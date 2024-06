Piazza Affari parte in rialzo, oggi spazio alle banche centrali. Occhio a bollettino Bce

Partenza positiva, senza particolari scossoni, a Piazza Affari in una seduta che vede le banche centrali tornare in primo piano. L’indice Ftse Mib viaggia a 33.349,84 punti, mostrando in questo momento un rialzo dello 0,39%.

Oggi sono infatti attesi gli annunci di alcuni istituti centrali, tra cui la banca svizzera, norvegese e la Bank of England. Ma si attende anche il bollettino economico della Banca centrale europea (Bce). Si guarda poi al ritorno alle contrattazioni di Wall Street che ieri era rimasta chiusa per festività.

Tra i singoli titoli in evidenza nelle prime battute Azimut ma anche alcune big del comparto bancario, come Mps e UniCredit. Nelle retrovie, con ribassi contenuti, Recordati e Pirelli che cedono circa lo 0,3%. Da monitorare anche il titolo Leonardo che ha annunciato di avere siglato un accordo per la vendita della propria partecipazione in Industria Italiana Autobus a Seri Industrial.

Allargando lo sguardo all’andamento delle commodity, movimenti incerti per il petrolio con il WTI che viaggia poco sopra gli 80 dollari al barile e il Brent che indietreggia dello 0,2% circa. In accelerazione l’oro che sale dello 0,6% a 2.356 dollari l’oncia.