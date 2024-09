Piazza Affari negativa (-0,8%), utilities in controtendenza

Finale perlopiù negativo per le borse europee, compresa Piazza Affari, con il Ftse Mib in calo dello 0,83% a 33.762,25 punti. Ribassi soprattutto per Iveco (-6,4%), Telecom Italia (-5,9%) e Cucinelli (-5,2%). In controtendenza le utilities Italgas (+1,4%), Terna (+1,4%) ed Hera (+1,1%).

Smaltita l’euforia per la decisione della Fed, anche Wall Street arretra in scia ai risultati sottotono di alcune società, come Fedex.

La Bank of Japan ha lasciato i tassi invariati, come da attese.

Dall’agenda macro sono giunti i dati sulle vendite al dettaglio del Regno Unito, in aumento a dell’1% e i prezzi alla produzione tedeschi, in crescita a sorpresa dello 0,2%, oltre alla fiducia dei consumatori dell’eurozona, in lieve miglioramento a -12,9 punti.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund stabile a 135 punti base, con il decennale italiano al 3,57% e il benchmark tedesco al 2,22%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent arretra leggermente a 74,6 dollari al barile, mentre l’oro raggiunge nuovi massimi a 2.614 dollari.

Sul Forex, cambio euro/dollaro in calo a 1,114 e dollaro/yen in risalita a 144,4.