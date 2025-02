Piazza Affari maglia rosa in Europa, fari su Powell

Chiusura positiva per le borse europee, mentre Wall Street viaggia poco mossa nel giorno dell’intervento di Jerome Powell in Senato. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in rialzo dello 0,9% a 37.582 punti con acquisti su Ferrari (+3,4%), Prysmian (+3,3%) e Azimut (+2,7%). Perdono terreno Terna (-1,1%), Tenaris (-1,1%) e Buzzi (-1%), sottotono Unicredit (-0,7%) dopo la trimestrale.

Nella prima parte della testimonianza semestrale al congresso Usa, il presidente della Fed ha ribadito che la banca centrale non ha fretta di abbassare i tassi di interesse e che l’economia statunitense è solida. Uno dei rischi per l’inflazione riguarda le mosse di Trump, che nel frattempo ha siglato l’ordine per l’imposizione di dazi su acciaio e alluminio pari al 25% a partire dal 12 marzo e ha annunciato ulteriori tariffe a livello globale. Attenzione domani ai dati sull’inflazione Usa, attesi in lieve calo sulla componente core.

Rendimenti in aumento sull’obbligazionario, con i Treasury decennali al 4,53%. Lo spread Btp-Bund si riavvicina a 110 punti base con il decennale italiano al 3,53% e il benchmark tedesco al 2,43%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent risale a 76,8 dollari al barile mentre l’oro torna a 2.907 dollari l’oncia dopo aver aggiornato i massimi oltre i 2.940$.

Sul forex, l’euro/dollaro risale a 1,035 e il dollaro/yen si attesta a 152,3. Fra le criptovalute, Bitcoin in discesa sotto quota 97.000 dollari.