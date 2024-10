Piazza Affari maglia rosa in Europa, balzo Recordati

Seduta positiva per le borse europee, mentre Wall Street procede in modesto rialzo dopo i nonfarm payrolls statunitensi sopra le attese. A Piazza Affari, Ftse Mib in progresso dell’1,3% a 33.594 punti, con Recordati in vetta (+4,75%) dopo l’acquisto dei diritti del farmaco Enjaymo. In luce anche Bper (+4,3%) e Saipem (+4,3%), arretra invece Prysmian (-0,9%).

Il rapporto americano sul mercato del lavoro ha sorpreso al rialzo, con 254 mila nuove buste paga e un tasso di disoccupazione in calo al 4,1%. Più forte delle attese anche la crescita dei salari medi orari, in accelerazione al 4% annuo.

Nel complesso, i numeri riducono la possibilità di un altro taglio da 50 punti base da parte della Fed nella prossima riunione, con i mercati più propensi verso una riduzione di soli 25 punti base.

Sullo sfondo, resta alta l’attenzione sul Medio Oriente, in attesa delle mosse di Israele dopo l’attacco missilistico di Teheran dei giorni scorsi.

Si impennano i rendimenti obbligazionari, con i Treasury in rialzo di oltre 10 bp sulla scadenza a 10 anni. Lo spread Btp-Bund si contrae a 130 punti base, con il decennale italiano in risalita al 3,51% e il benchmark tedesco al 2,21%.

Le tensioni geopolitiche continuano a sostenere il petrolio, prossimo a registrare la settimana migliore da oltre un anno, con il Brent tornato oltre i 78 dollari al barile, mentre l’oro staziona a 2.660 dollari l’oncia.

Sul Forex, cambio euro/dollaro in calo a 1,096 e dollaro/yen in aumento a 148,6.