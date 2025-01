Piazza Affari maglia nera in Europa

Chiusura in calo per le borse europee, frenate dal nervosismo di Wall Street. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib registra una flessione dello 0,8% a 34.799 punti, con rialzi per Amplifon, Tenaris e Snam, mentre arretrano Nexi, Prysmian, Ferrari e Stmicroelectronics.

Gli ultimi dati sul mercato del lavoro americano hanno alimentato un sell-off sulle big tech e una risalita dei rendimenti obbligazionari. Attesa per il report di mercoledì sull’inflazione e le prime trimestrali dei colossi bancari Usa. La seduta odierna non ha offerto grandi spunti macro, aspettando gli appuntamenti chiave dei prossimi giorni.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp/Bund si allarga oltre i 120 bp con il titolo a 10 anni italiano in aumento al 3,82% e il benchmark tedesco al 2,61%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent sale sopra gli 81 dollari al barile, sui massimi da oltre quattro mesi, in scia alle prossime sanzioni statunitensi contro la Russia. L’oro viaggia in area 2.670 dollari l’oncia.

Sul Forex, cambio euro/dollaro ancora in discesa a quota 1,021 e dollaro/yen sostanzialmente invariato a 157,6. Fra le criptovalute, Bitcoin scivola ancora sotto i $92.000.